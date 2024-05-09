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Dünya

İşgalci İsrail'den Refah'a hava saldırısı: 4 ölü

İsrail'in Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 21:53 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Refah'a hava saldırısı: 4 ölü
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Refah'ın Cineyne Mahallesi sakinlerinden Lafi ailesine ait eve düzenlediği saldırıda ölen 4 Filistinlinin naaşı Kuveyt Hastanesi'ne getirildi.

Saldırıda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Daha önce İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin öldüğü, bazılarının yaralandığı bildirilmişti.

Ayrıca görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampının kuzeyinde toplanan Filistinli sivilleri füzelerle hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli sivil hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları, ölenlerin naaşlarının Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini aktardı.

- HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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