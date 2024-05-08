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Dünya

İşgalci İsrail'den Refah'ın merkezine top atışı saldırısı: 25 kişi yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği topçu saldırısında aralarında çocukların da olduğu 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 21:51 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Refah'ın merkezine top atışı saldırısı: 25 kişi yaralandı
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İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği topçu saldırısında aralarında çocukların da olduğu 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail güçleri, Refah'ın merkezinde çok sayıda binayı topçu ateşiyle vurdu.

Alınan bilgiye göre, saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 25 kişi yaralandı, bazı yaralılar Kuveyt Hastanesine nakledildi.

Yaralıların hastanelere naklinin devam ettiği, saldırıların sürdüğü ve sağlık ekiplerinin, bazı bölgelere ulaşmakta zorlandığı ifade ediliyor.

Refah'ın doğusundaki kara saldırıları devam ederken İsrail ordusu sık sık bölgeye hava saldırıları düzenliyor.

  • İsrail saldırısı
  • Refah kenti
  • yaralıların durumu

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