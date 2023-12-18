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Dünya

İşgalci İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 00:11 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
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Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 22.05'de Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri'nden gelen füzeleri karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda, iki asker yaralandı, hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

  • Suriye saldırısı
  • İsrail hava saldırısı
  • Şam hava saldırısı

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