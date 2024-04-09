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Dünya

İşgalci İsrail'den Türkiye'nin teklifine olumsuz cevap!

7 Ekim 2021'den bu yana binlerce Gazzeli sivili katleden işgalci İsrail'in Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmasına olumsuz cevap verdiği bildirildi. Diplomatik kaynaklara göre, İsrail'in yardımlara izin vermesi durumunda Ürdün ile koordinasyon halinde Türk kargo uçaklarıyla yapılacağı açıklandı.

AA9 Nisan 2024 Salı 09:20 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Türkiye'nin teklifine olumsuz cevap!
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İsrail'in, Türkiye'nin Ürdün ile koordinasyon halinde, Türk kargo uçaklarıyla Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmasına olumsuz cevap verdiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail, Türkiye'nin İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne, Ürdün ile koordinasyon halinde Türk kargo uçaklarıyla yardım ulaştırmasına olumsuz cevap verdi.

Kaynaklar, bir süredir bazı ülkelerce Ürdün hava sahası kullanılarak Gazze'ye yardım ulaştırıldığını ve bu konudaki tüm koordinasyonu Ürdün'ün yürüttüğünü belirterek, yardım uçaklarının İsrail tarafından hedef alınmaması için bir "anlayış" olması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin, daha önce bu yolla Gazze'ye ulaştırılmak üzere Ürdün'e yardım malzemesi ve paraşüt ilettiğini hatırlatan kaynaklar, bu kez yine Ürdün ile koordinasyon halinde Türk kargo uçaklarının yardım ulaştırmasının söz konusu olduğunu ancak buna İsrail tarafından olumsuz cevap geldiğini kaydetti.

Kaynaklar, uçağa yönelik fiili bir engellemenin söz konusu olmadığını da vurguladı.

  • Gazze yardımı
  • Türkiye İsrail Ürdün
  • diplomatik kriz

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