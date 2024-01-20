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Dünya

İşgalci İsrail'e silah satıyordu! İngiliz savunma şirketine protesto

Dünyanın dört bir yanında İsrail'e ve İsrail destekçilerine yönelik protestolar sürüyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail'e silah satışı yapan İngiliz savunma şirketi BAE Systems'ın önünde toplanan Filistin destekçileri, şirketten 'İsrail'e silah satışına son vermesi' çağrısında bulundu.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 18:42 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'e silah satıyordu! İngiliz savunma şirketine protesto
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız sürerken 7 Ekim'den bu yana İngiltere'nin birçok şehrinde Filistin halkıyla dayanışma gösterileri ve İsrail'e yönelik protestolar devam ediyor.

Başkent Londra'da İngiliz BAE System şirketinin ofisinin bulunduğu binanın önünde toplanan protestocular, İsrail'e silah satışı yaptığı gerekçesiyle şirketi "Gazze'deki savaş suçlarına ortak olmakla" suçladı.

Ellerinde, "BAE şirketi, Gazze'deki soykırımdan kazanç sağlıyor", "Gazze'deki katliamı durdurun", "Şimdi acil ateşkes" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, BAE System şirketinden İsrail'e silah ihracatına son vermesini istedi.

Ayrıca, şirketin ofisinin bulunduğu binanın önünde toplanan Filistin yanlısı protestocular ve küçük çocuklardan oluşan bir grup, yere renkli tebeşirlerle "Özgür Filistin", "Barış" ve "Gazze'de ateşkes" yazıları yazdı ve Filistin bayrağı çizdi.

"BAE SYSTEMS'IN İSRAİL İLE GÜÇLÜ BAĞLARI VAR"

Soyadını vermek istemeyen ve gösteride konuşanlardan "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" üyesi James, BAE Systems'ın Avrupa'nın en büyük silah şirketi olduğunu ve İsrail ile de güçlü bağları olduğunu belirtti.

Şirketin, İsrail'e desteğe dayanan bu ilişkisinin sona ermesi gerektiğini vurgulayan James, şunları söyledi:

"BAE Systems özel bir şirket, ancak tıpkı İsrail'in İngiliz dış politikasında ve stratejisinde merkezi rol oynadığı gibi, BAE Systems da İngiliz dış politikasında ve stratejisinde merkezi rol oynuyor. İngiliz politikacılar ne söylerse söylesin. İngiltere'nin hem İsrail'deki hem de Suudi Arabistan'daki müttefikleri için İngiliz dış politikasında çok önemli rol oynuyor."

"BAE SYSTEMS ÇALIŞANLARI, GAZZE'DEKİ BU KATLİAMIN SUÇLU AKTÖRLERİ"

"İşçi için Yahudi Sesi" (JVL) organizasyonu üyelerinden Gleen de konuşmasında, BAE System'ı, İsrail'e silah satışı yaptığı gerekçesiyle "Gazze'deki katliamın suç ortağı olmakla" itham ederek, şöyle dedi:

"BAE Systems için çalışanlar bu katliamın suçlu aktörleridir. Muhtemelen günlük yaşamlarında kibar, medeni ve diğerlerini önemseyen kişilerdir, ancak evlerine götürdükleri maaş ve ücretler korkunç bir bedel karşılığında kazanılmaktadır. Eğer bu işçilerden herhangi biri bir sendikaya üye ise o zaman sorumluluk onların sendikasına aittir ve örgütlenme, bu silahların yapımını durdurma, yönetime karşı çıkma ve sendika üyelerine tam koruma sağlama sorumluluğu da onlara aittir. Her bir BAE işçisi için, İsrail'e gönderilen tüm bu ürünler üzerinde çalışmayı durdurmak için endüstriyel eylemde bulunmak gibi ahlaki bir sorumluluğunuz var. BAE işçilerine sesleniyorum, 'Gazze'de yaşayanların sizin çocuklarınız, aileniz olduğunu bir düşünün.'"

  • İngiltere
  • silah satışı
  • israile protesto
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