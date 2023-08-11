İşgalci İsrail'in engeline rağmen Mescid-i Aksa'da 50 bin kişi cuma namazını kıldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın girişlerinde sıkı şekilde kimlik kontrolü uygulamasına devam etti.

İsrail'in bu engellerine rağmen Müslümanların cuma namazı için Aksa'ya akın ettiğine dikkat çekilerek, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin namaz kılanların sayısına dair verdiği bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, Mescid-i Aksa'da bugün yaklaşık 50 bin kişi cuma namazını eda etti.

İsrail güçleri Kudüs ve özellikle Mescid-i Aksa'nın çevresinde konuşlanarak namaz kılmaya gelenleri sıkı kimlik kontrolüne tabi tutuyor.

