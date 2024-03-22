İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 32 bini aştı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 168. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 32 BİNİ AŞTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 168 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 82 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 70'e, yaralı sayısının da 74 bin 298'e ulaştığı bildirildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail güçlerinin, Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesini kuşatması sonucu 3 Filistinli hasta hayatını kaybederken, günlerce sürdürdüğü saldırılar sonucu çok sayıda ev yıkıldı, hastanenin çevresindeki sokaklarda onlarca yaralı hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde boş arazide yürüyen savunmasız Filistinli sivilleri, insansız hava araçları (İHA) ile bombaladığını kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'e, Gazze'deki sivillere yönelik "yardımın önündeki tüm engelleri kaldırması" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze'de arazide yürüyen savunmasız sivilleri bombaladığını kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 4 Filistinli sivilin insansız hava araçları (İHA) ile bombalandığını gösteren görüntülerin çok rahatsız edici olduğunu, olayın soruşturulması gerektiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze halkının tamamının gıda ve insani yardım eksikliği çektiğine dikkati çekerek Refah'a düzenlenecek olası saldırının İsrail'e uzun süreli güvenlik sağlamamakla beraber onu dünyada daha da yalnızlaştırma riski taşıdığını söyledi.

Ürdün, ABD, Almanya, Mısır ve Singapur Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta bölgelerine havadan yardım gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Finlandiya'nın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) mali desteğe devam etme kararına işaret ederek, her geçen gün daha fazla ülkenin UNRWA'ya fon sağladığını aktardı.

İngiltere'de İsrail'e silah tedarikini protesto eden göstericiler, İsrailli savunma sanayi şirketi Elbit Systems'ın Bristol şehrindeki merkezi önünde çadır kurdu.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde biri kadın, 2 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani bir felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bini aştı.

İsrail güçleri, Batı Şeria saldırısıyla ilgili aranan Filistinlinin evine baskın düzenledi

İsrail'in 168 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bini aştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'ye yeteri kadar insani yardım ulaşmadığını belirterek, insani yardım taşıyan daha fazla tırın Gazze'ye girmesini talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi Arap ülkelerinin oluşturduğu Arap Grubu, Gazze'de yaşananların "terör saldırısı meselesi" olmadığını belirterek, "Gazze'de olanlar, tüm Filistin halkına karşı soykırım olarak tanımlanmalı." açıklamasında bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısına karşı çıkan ülkeler, ateşkes çağrısı yapmadığı için tasarıyı desteklemediklerini bildirdi.

Batı Kudüs'te toplanan İsrailli aktivistler, un paketleriyle Gazze saldırılarını protesto etti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sığınma merkezi olarak kullanılan okulda yaşayan Filistinli çocuklar, milli marşlar ve ulusal şarkılar seslendirerek aldıkları müzik eğitimiyle savaş korkusunu yenmeye çalışıyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Malta, İrlanda ve Slovenya ile birlikte "uygun koşullar ortaya çıkması halinde" Filistin devletinin tanınmasına yönelik ortak karar almalarının, "adil bir karar olduğunu ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların çözümüne yardımcı olabileceğini" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesini, "Tutarlı bir plana ihtiyacınız var yoksa Gazze'de sıkışıp kalırsınız" ifadesiyle uyardığı iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından, Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Refah'a girmeden Hamas'a karşı zafer kazanamayacaklarını, bunu ABD'nin desteğiyle yapmayı umduklarını ama zorunda kalırlarsa tek başına yapacaklarını" söyledi.

Rusya ve Çin, ABD'nin New York kentinde bugün toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşülen, ateşkes ve Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan kararı veto etti.

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını bildirdi.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, "Hamas'ı yok etmek için Refah'a operasyon dahil Gazze'deki misyonun tamamlanması gerekliğini" söylediğini belirtti.

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İsrail basını, 2024 Paris Olimpiyatları'nda İsrail'i boykot ihtimalini tartışıyor

BM Güvenlik Konseyinde, ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze'de ateşkes çağrısının "yetersiz" olduğunu, İsrail'e sorumluluk atfetmemesinin "cezasızlık mesajı" verdiğini ve Gazze'deki felakete katkıda bulunduğunu bildirdi.

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen 120 bin Filistinli ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

İsrail'in esir takasıyla serbest bıraktığı Vefa Elbes, İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği saldırıda 2 çocuğuyla beraber umutlarını da kaybetti.

İsrail'in 6 aydır sürdürdüğü saldırılarıyla halkı açlığa ve susuzluğa sürüklediği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, çok sayıda yerinden edilmiş Filistinli içme suyuna erişebilmek için saatlerce uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT) internet sitesinde yayımlanan verilere göre, Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok insani yardım ulaştıran ikinci ülke oldu.

Filistinli kadınlar her yıl 21 Mart'ta kutladıkları "Anneler Günü"nü bu yıl İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle yerlerinden edildikleri için çadırlardaki yaşam mücadelesinin gölgesinde geçirdi.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insansız hava aracıyla (İHA) sivilleri doğrudan hedef almasını kınayarak, Tel Aviv'in Gazze'de işlediği suçlardan ABD yönetimini sorumlu tuttu.

İsrail'in ABD'den çok sayıda silah ve mühimmat isteyeceği belirtildi

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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 8 sivil öldü

06:35 Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 4 Filistinli sivilin insansız hava araçları (İHA) ile bombalandığını gösteren görüntüleri yayımladı.

05:29 Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Gazze, Ukrayna ve Bosna Hersek'in AB'ye üyelik sürecine ilişkin tarihi kararlar aldı. AB liderleri, Gazze'de yaşanan insani trajediye rağmen aylardır devam eden anlaşmazlıkların ardından bugün ilk defa "savaşa ateşkesle sonuçlanacak bir insani ara" çağrısı yaptı. Daha önce "İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu" gerekçesiyle ortak kararı veto eden Macaristan ve Çekya gibi ülkelerin de muhalefetlerini askıya almalarıyla birlikte ilk defa Gazze için nihai ateşkese yönelik bir çağrı yapıldı.

05:21 İsrail medyası, dün akşam yapılması planlanan Savaş Kabinesi oturumunun aniden iptal edildiğini bildirdi.

01:38 İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, dün açığa alınan İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy'nin "Gazze'ye insani yardım girişinde hiçbir sınırlama olmadığı" ifadesini yalanlayarak İsrail'i, Gazze'deki yardım geçişini engellemekle suçladı.

00:42 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, İsrail'e silah satışını haklı çıkaracak hiçbir ahlaki argümanın bulunmadığını belirterek bu silahları tedarik etmeyi sürdüren Batılı ülkelerin ikiyüzlülüğünü, sert sözlerle eleştirdi.

00:24 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreynli yetkililerle Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

00:06 ABD'nin Gazze'de tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla bağlantılı olarak acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı, bugün oylamaya sunulacak.

00:05 Arap bakanlar, Orta Doğu turu kapsamında Mısır'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Gazze'de ateşkes ve siyasi çözüme dair görüşlerini iletti.

00:03 Avrupa Birliği (AB), Gazze için sürdürülebilir bir ateşkese giden acil "insani ara" verilmesi çağrısı yaptı, İsrail'den, Refah'a kara saldırısı başlatmaktan kaçınmasını istedi.

00:01 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 26 Mart'ta İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'ı ağırlayacağı bildirildi.

00:00 Uzmanlar, Filistinlilere yönelik saldırılarını sonlandırması için çok sayıda çağrı yapılmasına rağmen İsrail'in ramazanda gerilimi daha da artırmasını ABD'nin verdiği desteğe ve uluslararası toplumun zayıflığına dayandırıyor.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 594 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 447 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.