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Dünya

İşgalci İsrail'in saldırılarında 98 gazeteci öldürüldü

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 98'e yükseldiğini bildirdi.

AA22 Aralık 2023 Cuma 00:57 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in saldırılarında 98 gazeteci öldürüldü
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ala Ebu Muammer isimli gazetecinin İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiği ve böylece 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 98'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Ebu Muammer'in nerede ve nasıl öldüğü bilgisi paylaşılmadı.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

  • gazetecilerin ölümü
  • Gazze saldırıları
  • Ordu saldırıları

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