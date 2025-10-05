Küresel Sumud Filosu'nun ardından yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyor.

Uluslararası Özgürlük Koalisyonu'na ait olan filoda Vicdan Gemisi öncülüğünde 10 gemi ve içlerinde bulunan 90 gönüllü soykırımcı İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak için yola çıktı.

Filonun Türkiye temsilciliğinden aktarılan bilgiye göre, İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun Gazze'ye 300 deniz mili mesafesi kaldı.

İŞGALCİ ORDUSUNA KARŞI "VİCDAN" ORDUSU

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu yardım gemisi, 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te İHA'ların saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığı haberini yapmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemiye Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış ancak bu uçağın, "Vicdan" gemisine İHA saldırısından saatler önce ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü bildirmişti.

