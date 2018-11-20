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İşgalci Yahudiler saldırıyor terörist askerler vuruyor

Terörist İsrail askerleri korumasında yüzlerce işgalci yerleşimci Nablus’un Urif köyüne saldırdı.

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Köy Meclisi Başkanı Mazin Şehade, İsrail askerlerinin, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı koymak isteyen köy sakinlerine plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ettiğini söyledi. Atılan gaz nedeniyle Filistinlilerin boğulma tehlikesi geçirdiğini belirten Şehade, askerlerin köydeki okulu kapattığını ve öğrencilerin girişini engellediğini ifade etti. Urif köyü, son birkaç haftadır Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına hedef oluyor. Öte yandan işgal askerleri Batı Şeria’da 22 Filistinli’yi gözaltına aldı.

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