Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu iktidardan indirmek için suikast, dış destekli kalkışma, ekonomik operasyon ve suikast girişimi dahil her türlü yolu deneyen ABD, darbe ısrarından vazgeçmiyor. Hafta başında bir grup askerin başarısız karakol basma girişiminin ardından Venezuela halkına seslenen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, büyük bir gösteri düzenlemeyi planlayan CIA destekli muhaliflere destek mesajı yayınladı. Pence’e Maduro hükümetinden yanıt gecikmedi. Venezuelalı mevkidaşı Delcy Rodriguez, Pence’e, “İşine bak” yanıtını verdi.

KORSAN LİDERE DESTEK

Dış destekli Venezuela muhalefetinin ülke çapında protesto düzenlenme kararı üzerine sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayan Pence, seçilmiş Başkan Nicolas Maduro’yu ‘iktidarda olma meşruiyeti bulunmayan bir diktatör’ olarak nitelendirdi ve ABD’nin demokrasinin tekrar tesis edilmesi için protestoculara sarsılmaz destek verdiğini söyledi. “Venezuela’nın iyi insanları, Amerikan halkı adına sizin yanınızda olduğumuzu söylüyoruz. Sesinizi duyurun” diyen Pence, hiçbir seçime katılmadan kendini sözde başkan ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido’nun arkasında olduklarını dile getirdi.

AÇIK DARBE TALİMATI

Maduro hükümeti ise ABD’nin üst düzey darbe çığırtkanlığına sert tepki gösterdi. Başkent Caracas’taki yerel idarecilerle bir araya geldiği toplantıda konuşan Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, “Mike Pence, talimatlar vererek Venezuela’yı yönetmeye çalışıyor. ABD’de federal hükümet günlerdir kapalı. İşine bak Mike” ifadelerini kullandı. Rodriguez, ABD’nin 2 numarasının mesajını ‘açık bir darbe çağrısı’ olduğunu kaydetti.

AB dış müdahale istiyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi beş devletin dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye çağrı yapıp, ABD’nin ekonomik ve siyasi olarak hedef aldığı Venezuela’daki krize çözüm bulma çabalarını yoğunlaştırma talebinde bulundu. İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz ve Hollanda dışişleri bakanlarının imzasını taşıyan ortak bildiride, Venezuela’daki siyasi ve ekonomik krizin üstesinden gelmek için en kısa zamanda bir “Uluslararası Temas Grubu” oluşturulması istendi. Bildiride bu adımın Avrupa’nın ortak çıkarı olduğuna dikkat çekildi.