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Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı, ramazanda Sudan'daki düşmanlıkların sona ermesi çağrısında bulundu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Sudan'daki tüm taraflara, ramazan ayı boyunca her türlü şiddet eylemini ve çatışmayı durdurma çağrısında bulundu.

AA8 Mart 2024 Cuma 01:44 - Güncelleme:
İslam İşbirliği Teşkilatı, ramazanda Sudan'daki düşmanlıkların sona ermesi çağrısında bulundu
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İİT'in yazılı açıklamasına göre Genel Sekreter Taha, Sudan'daki şiddet eylemlerinin kapsamlı bir şekilde durdurulmasını istedi.

"Sudan'da savaşan taraflara, (Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri), mübarek ramazan ayı vesilesiyle düşmanlıkları ve her türlü şiddet eylemini durdurma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer veren Genel Sekreter, bu adımın, kalıcı bir ateşkes anlaşması, insani yardım sağlama ve Cidde Bildirgesi çerçevesinde müzakereleri yeniden başlatma fırsatı vereceğini de sözlerine ekledi.

Taha, krizi sona erdirmenin tek yolu olarak, Sudan halkının güvenlik, barış ve istikrara yönelik isteklerini gerçekleştirecek şekilde barışçıl bir çözüme ulaşmak için çalışmanın önemini vurgu yaparak, Sudanlı tarafların kutsal ay boyunca bu çağrıya yanıt vermesini umduğunu ifade etti.

CİDDE BİLDİRGESİ

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler yoluyla imza altına alınan bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilerek, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğu vurgulanmıştı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve HDK arasında çatışmalar başlamıştı.

Sudan İnsan Hakları Gözlemevine (SOHR) göre, 15 Nisan'da başlayan ve tüm şiddetiyle süren çatışmalarda, yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi ve 5,4 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle paramiliter HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası topluma, orduyla nisan ortasından beri çatışan HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

Bölgesel ve uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşması nedeniyle şu ana kadar başarısız olmuştu.

Sudan ordusu, HDK'nin, başkent Hartum'da sivil yerleşim yerleri ve kamu tesislerini boşaltmadığını, tekrarlayan ihlalleri gerekçe göstererek temmuz ayında Cidde'deki görüşmelerden çekilmişti.

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