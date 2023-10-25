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Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail'e tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Güvenlik Konseyindeki konuşmasına yönelik 'ahlak dışı ve hukuka aykırı' olarak nitelendirdiği tavrını kınayarak, bunu 'kabul edilemez siyasi şantaj' olarak değerlendirdi.

AA25 Ekim 2023 Çarşamba 23:30 - Güncelleme:
İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail'e tepki
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İİT, resmi internet sitesinde yayınladığı yazılı açıklamada, İsrail'in, BM Genel Sekreteri Guterres'e yönelik tutumuna tepki gösterdi.

Açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı, işgalci güç İsrail'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yönelik ahlak dışı ve hukuka aykırı (sözlü) saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor. Bunu işgalci güç İsrail'in BM'ye ve onun Genel Sekreterine uyguladığı siyasi şantaj olarak değerlendiriyoruz." denildi.

İİT'in açıklamasında, Guterres'in BM Güvenlik Konseyindeki konuşmasının, uluslararası ve insancıl hukuka, BM antlaşması ve kararlarına uygun görev ve sorumluluklarıyla tutarlı olduğu ifade edildi.

Örgütün açıklamasında ayrıca Genel Sekreter Guterres ve BM organlarının, İsrail'in Filistin halkına, topraklarına ve kutsallarına karşı işlediği savaş suçlarına son vermek için her düzeyde yürüttüğü "yoğun çabalarının ve rolünün" büyük takdirle karşılandığı kaydedildi.

- Guterres'in BMGK konuşması

BM Genel Sekreteri Guterres, dün BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) konuşmasında, Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, şunları kaydetmişti:

"Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı, 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı."

Guterres, Hamas'ın, İsraillilere yönelik saldırılarının "Filistin halkını toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını" belirterek, "Savaşların bile kuralları vardır." demişti.

Bu sözlerin ardından İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Sekreteri'nin istifasını istemiş ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de Guterres ile görüşmesini iptal etmişti.

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