İslam karşıtı ırkçı örgüte milyonluk bağış!

Die Presse gazetesinde yer alan haberde, Kimlikçiler Hareketi üyeleri ve bu oluşuma ait 3 dernek ile bir işletme hakkındaki mali ceza davası duruşmasında, ırkçı oluşum üyeleriyle yan kuruluşlarının hesap işlemleri ve yapılan yardımların gün yüzüne çıkartıldığı bildirildi. Bağışçılar arasında ordu mensupları, siyasetçiler, yazarlar ve profesörlerin bulunduğu belirtilirken, yardım verenlerden birinin Suriye asıllı “İslam Uzmanı” olarak televizyon programlarına katılan Laila Mirzo olması dikkat çekti. Verilerin, yalnız Avusturya’dan elde edildiğinin altı çizilen haberde, oluşumun Polonya ve Macaristan’da da hesaplarının olduğu ifade edildi.