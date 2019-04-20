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İslam karşıtı ırkçı örgüte milyonluk bağış!

Yeni Zelanda’da 50 Müslümanı şehit eden haçlı terörist Breton Tarrant’ın da bağışçıları arasında bulunduğu Avusturya’nın İslam karşıtı ırkçı örgütü Kimlikçiler Hareketi’nin 2018 yılında geniş bir kesimden 1 milyon 130 bin Euro (7 milyon 378 bin 900 Türk lirası) yardım topladığı ortaya çıktı.

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Die Presse gazetesinde yer alan haberde, Kimlikçiler Hareketi üyeleri ve bu oluşuma ait 3 dernek ile bir işletme hakkındaki mali ceza davası duruşmasında, ırkçı oluşum üyeleriyle yan kuruluşlarının hesap işlemleri ve yapılan yardımların gün yüzüne çıkartıldığı bildirildi. Bağışçılar arasında ordu mensupları, siyasetçiler, yazarlar ve profesörlerin bulunduğu belirtilirken, yardım verenlerden birinin Suriye asıllı “İslam Uzmanı” olarak televizyon programlarına katılan Laila Mirzo olması dikkat çekti. Verilerin, yalnız Avusturya’dan elde edildiğinin altı çizilen haberde, oluşumun Polonya ve Macaristan’da da hesaplarının olduğu ifade edildi. 

 

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