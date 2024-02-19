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Dünya

İslami Cihad: Hesapsız kalmayacak

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in, Mescid-i Aksa'da ibadet hürriyetini kısıtlamasının hesapsız kalmayacağını açıkladı.

AA19 Şubat 2024 Pazartesi 18:27 - Güncelleme:
İslami Cihad: Hesapsız kalmayacak
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İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talep ettiği "ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması" çağrısının Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından onaylanmasına İslami Cihad Hareketinden tepki geldi.

Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, Ben-Gvir'in çağrısını onaylamasının, İsrail'in işlediği suçların bir devamı niteliğinde olduğu aktarıldı.

Söz konusu kararın, İsrail hükümetindeki radikal "yerleşimci" grubun, Filistin halkına karşı yürüttüğü din savaşında ileriye gidilmesi ve Mescid-i Aksa'da ibadet hürriyetinin çiğnenmesi anlamına geldiği kaydedildi.

İsrail'in, ramazanda Kudüs'te tansiyonu yükseltme niyetinde olduğu dile getirilen açıklamada, "İsrail'i uyarıyoruz, Mescid-i Aksa'ya ya da orada ibadet hürriyetine yönelik atılacak adımlar hesapsız kalmayacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kudüs, Batı Şeria ve İsrail topraklarındaki (1948'de işgal edilen topraklar) Filistinlilere karara karşı çıkma ve Mescid-i Aksa'yı boş bırakmama çağrısı yapıldı.

İsrail Başbakanlığından bugün yapılan açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişine ilişkin "güvenlik koşulları değerlendirilerek dengeli bir karar alındığı" ifade edilmişti.

İsrail basınında çıkan haberlerde ise İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaşın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanacağı belirtilmişti.

  • İslami Cihad Hareketi
  • Mescid-i Aksa
  • İbadet Hürriyeti

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