İslami Cihad yetkilisi: Ateşkese varmak için daha fazla zamana ihtiyaç var

Arap ve İsrail basınında Filistinliler ile İsrail arasında ateşkese varılacağı yönündeki haberlerin ardından Şihab, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ateşkesle ilgili haberlerin doğru olmadığını belirten Şihab, "Durum henüz netlik kazanmadı. Daha fazla teminata ve zamana ihtiyacımız var." dedi.

Şihab, ateşkese varılmasıyla ilgili kesin bir şey olmadığını ancak temaslarda ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

- Taraflar arasında ateşkes girişimleri

Al Jazeera televizyonu, Mısır'ın arabuluculuğunda bu akşam yerel saatle 20.00'de devreye girecek ateşkesin ilan edileceği haberini geçmişti.

Ateşkes karşılığında İsrail'in Gazze'nin yakıt krizinin hafifleştirilmesi yönünde adımlar atacağı ileri sürülmüştü.

Buna karşın İsrail'den Yedioth Ahranoth gazetesine konuşan üst düzey İsrailli yetkili de Gazze'de herhangi bir ateşkese ilişkin "kesinleşmiş bir durum olmadığını" açıklamıştı.

İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan sürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarının üçüncü gününde ölü sayısı 32'ye, yaralı sayısı 275'e yükseldi.

