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İslami Cihad'ın komutanlarından Ebu'l Ata'ya suikast

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Gizli Servisi Şin Bet ile ortaklaşa düzenlediğimiz saldırıda Gazze’de İslami Cihad'ın komutanı Beha Ebu'l Ata’yı hedef aldık." ifadesi kullanıldı.

Saldırıya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından onay verildiği belirtilen açıklamada, "İslami Cihad'ın Gazze'deki faaliyetlerinin çoğunu fiiliyata geçiren Ebu'l Ata'nın saatli bir bomba gibi olduğu, İsrail vatandaşlarını ve askerlerini hedef alan operasyonlara doğrudan katıldığı" kaydedildi.

Açıklamada, "Ebu'l Ata'nın ayrıca geçen yıl Gazze'den başlatılan sabotaj eylemlerinin çoğundan, 25 Ağustos 2019'da Sderot festival alanına roket atılması, aynı şekilde 1 Kasım 2019 tarihinde Sderot'a roket atılmasından" sorumlu olduğu dile getirildi.

- Kudüs Seriyyeleri suikastı doğruladı

Kudüs Seriyyeleri ise yaptığı yazılı açıklamayla, Ebu'l Ata'nın saldırı sonucu öldüğü haberini doğruladı.

Açıklamada, İsrail'e deprem etkisi yaratacak bir karşılık verileceği aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise Gazze'nin doğusunda Ebul'l Ata'ya yönelik saldırıda bir kadının daha öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

- Gazze’ye yakın bölgelerde roket sirenleri çaldı

Ebu'l Ata suikastının ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ne yakın yerleşim bölgelerinde roket sirenleri çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, başta Aşdod kenti olmak üzere Gazze’ye yakın birçok bölgede roket sirenlerinin çaldığı ifade edildi.

Gazze’den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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