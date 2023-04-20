İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2023 Perşembe / 30 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4087
  • EURO
    21,2963
  • ALTIN
    1245.82
  • BIST100
    5013.17
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

''İslamofobi Kanada'da derin kök saldı''

Kanada Senatosu İnsan Hakları Komitesince hazırlanan raporda, Müslüman karşıtlığının (İslamofobi), ülkede derin kök saldığı belirtildi.

AA20 Nisan 2023 Perşembe 11:04 - Güncelleme:
''İslamofobi Kanada'da derin kök saldı''
ABONE OL

Komite üyeleri, ülke çapında nefret saldırılarının kurbanı olan Müslümanlarla görüştü ve bir rapor hazırladı.

Tamamı daha sonra yayımlanacak raporda, aşırı sağcıların ve Müslüman karşıtı nefret gruplarının sayılarının arttığı, dolayısıyla da nefret olaylarının fazlalaştığı kaydedildi.

Raporda, "İslamofobi'nin ülkede derin kök saldığı" belirtildi.

Ayrıca raporda, Müslüman karşıtı vakaların, diğer dini gruplarla olan olaylara göre daha fazla şiddet içerdiği vurgulandı.

Komite Başkanı Salma Ataullahjan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki İslamofobik olayların arttığını, küçük çocukların bunlara şahit olduğunu; bunun da travmaya ve kuşaklararası çatışmalara zemin hazırladığını söyledi.

Ataullahjan, İslam ve Müslüman karşıtı olaylarda özellikle kadınların savunmasız olduğunu belirterek "Bu kadınlardan bazıları evlerinden ayrılmaktan korktuğu için çocuklarını okuldan almakta zorluk çektiler. Birçoğuna tükürüldü. Müslümanlar devamlı arkalarına bakarak yürümek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Kanada İstatistik Kurumunun martta yayımladığı bir raporda, polis tarafından bildirilen nefret suçlarının "2020'de 2 bin 646 iken 2021'de yüzde 27 artışla 3 bin 360'a yükseldiği" aktarıldı.

Rapordaki detaylar, Müslümanları hedef alan ve polise bildirilen nefret suçlarının aynı dönemde yüzde 71 arttığını gösterdi.

Kanada'da yaklaşık 1 milyon 775 bin Müslüman yaşıyor.

Ataullahjan, yaşanan olayların bu rakamlardan çok daha fazla olduğunu ve pek çok olayın bildirilmediğini söyledi.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) açıklamasında, Senatonun raporundan ötürü memnuniyet duyduklarını kaydetti.

NCCM sözcüsü Steven Zhou "herkesin her yerde üzerine çalışması gereken bir konu." değerlendirmesini yaptı.

NCCM geçen günlerde nefret olaylarını detaylandıran bir rapor yayımladı.

Raporda, martta Toronto'daki bir camiye spreyle yazılan "nefret mesajları" vakası, bu ay Montreal'deki bir camiye giren ve kürekle camları kıran bir adamın gerçekleştirdiği olay, yine bu ay Toronto yakınlarındaki Markham'da İslam Cemiyeti'ndeki Müslümanlara hakaret ve Kitchener, Ontario'daki iki Müslüman kadının silah zoruyla tutulması gibi olaylara yer verildi.

  • Kanada
  • Kanada Senatosu
  • İslamofobi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.