İslamofobiye karşı haşema direnişi! 

Fransa’da artan İslamofobinin etkisiyle laiklikle bağdaşmadığı gerekçesiyle haşema giyilmesinin yasaklanması, Müslüman kadınları durduramadı. Grenoble kentinde bir grup Müslüman kadın halka açık yüzme havuzlarında haşema yasağını delerek eylem yaptı. Kentteki Jean Bron isimli yüzme havuzuna haşemalarla giren kadınları havuzdaki diğer kişiler alkışladı.

35 AVRO CEZA KESİLDİ

Söz konusu havuzda, gruptaki Müslüman kadınlar haşema ile havuzdaki girdikleri için görevliler tarafından durdurulmak istendi. Buna rağmen havuza giren ve bir saat kadar yüzen kadınlara diğer yüzücüler tezahürat ve alkışlarla destek verdi. Kadınlar daha sonra polis tarafından sorguya çekildi ve 35 avro para cezası ödedi. İngiliz BBC’ye konuşan konuşan eylemcilerden Hassiba ve Latifa, diğer vatandaşlarla eşit haklara sahip olduklarını savunarak, “Bizim bir rüyamız var; o da diğer vatandaşlar gibi havuzlarda eğlenmek. Fransa’da kamu hizmetlere erişimde sivil haklarımızdan yoksun bırakıldığımız için ayrımcı politikalara karşı çıkmalıyız” dedi.