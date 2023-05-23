İspanya, AB dönem başkanlığında Romanya'nın Schengen bölgesine alınması için çalışacak

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, İspanya'nın Valensiya kentinde yaptıkları toplantı sonrasında basına açıklama yaptı.

Albares, "Eğer sadece İspanya'nın elinde olsa Romanya zaten Schengen bölgesindeydi." diyerek, 1 Temmuz'da devralacakları AB dönem başkanlığı sürecinde öncelikli konularından birinin Romanya'nın Schengen bölgesine alınması olacağını söyledi.

İspanyol bakan ayrıca, ülkesinde yaşayan 1 milyondan fazla Romanya vatandaşına "çifte vatandaşlık hakkı kazandırılması" için yakın zamanda Romanya ile anlaşma yapmayı öngördüklerini duyurdu.

Diğer yandan üç bakan toplantının ardından ortak bir deklarasyona imza attı.

İlk defa üçlü bir toplantı yapan İspanya, Romanya ve Polonya dışişleri bakanlarının ortak deklarasyonunda, "AB'de savunma, güvenlik, göç ve iltica konularında karşılıklı görüş alışverişi ve siyasi koordinasyonu güçlendirmek ve NATO müttefikleri arasındaki pozisyonu yakınlaştırmak için üç ülkenin ortak çıkarına olan konuların ele alındığı" açıklandı.

"Rusya'nın haksız işgali karşısında Ukrayna'ya desteklerinin gerekli olduğu müddetçe devam edeceğini, Ukrayna'nın egemenliğini savunmak için gerekli yardımın sağlanmasına yönelik tüm çabaların da süreceğini" vurgulayan İspanya, Polonya ve Romanya, ayrıca, Moldova Cumhuriyeti'nin AB üyesi olma arzusunu ve Batı Balkan ülkelerinin katılım sürecini desteklemeyi ve bunların AB'ye aşamalı entegrasyonu için gösterilen çabaları teşvik edeceklerini bildirdi.

- Vinicius'a ırkçı hakaret

Bu arada Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius'un 21 Mayıs'ta Valencia deplasmanında tribünlerden gelen ırkçı hakarete maruz kalmasıyla ilgili tartışmalar İspanya Dışişleri Bakanı Albares'e de soruldu.

Brezilya'da Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva ve hükümet üyelerinden Vinicius'a gelen destek ve İspanya'ya yönelik eleştirilere cevap veren Albares, Brezilya ile aralarında kesinlikle bir sorun olmadığını söyledi.

Albares, İspanyol halkının çok büyük çoğunluğunun ırkçılık karşıtı, çoğulcu, açık ve çeşitlilikten yana olduğunu ifade etti.