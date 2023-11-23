İspanya Başbakanı Sanchez, Netanyahu'dan sivillere zarar verilmemesini istedi

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile İsrail, Filistin ve Mısır'ı kapsayan iki günlük resmi ziyaretlerine başlayan İspanya Başbakanı Sanchez, bu sabah Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelere ilişkin basına bilgi veren İspanya Başbakanlık kaynaklarına göre Sanchez, Herzog ve Netanyahu'ya "İsrail kendisini savunma hakkına sahiptir. Ancak bu hak, aralarında binlerce çocuğun da bulunduğu Gazze'deki masum sivillerin ölümünü içeremez." dedi.

Sanchez, görüşmelerde, İsrail'in Hamas'a verdiği karşılıkta "her ne pahasına olursa olsun sivillerin hayatlarının korunması ve Gazze'ye insani yardımların girişlerine izin verilmesi" konularında ısrarcı oldu.

"İsrail'in Gazze'deki saldırılarının uluslararası toplumun desteğiyle sona ermesinin ardından Gazze'nin sorumluluğunun Filistin yönetiminde olması gerektiğini" vurgulayan Sanchez, daha sonra iki devletli çözümün gerçekleşmesi için uluslararası barış konferansı yapılmasına yönelik diplomasinin başlamasını istedi.

Diğer yandan Sanchez, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a İspanya'nın Hamas'ın terörünü kınadığını ilettim. Rehinelerin serbest bırakılması ve insanı yardımın girişi önceliktir. AB vatandaşlarının Gazze'den tahliyesindeki yardımları için kendisine teşekkür ediyoruz." diye yazdı.

Sanchez ve De Croo, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştükten sonra Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçecek.

Avrupa Birliği (AB) üyesi iki ülkenin başbakanları yarın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah-es Sisi ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile ayrı ayrı görüşecek.