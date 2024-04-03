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Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez'den Netanyahu'ya sert tepki

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 22:58 - Güncelleme:
İspanya Başbakanı Sanchez'den Netanyahu'ya sert tepki
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Sanchez, Orta Doğu turunun son durağı Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Netanyahu'nun WCK'ye bağlı 7 çalışanın ölümüne neden olan saldırıyla ilgili sözlerini "kabul edilemez ve yetersiz" olarak nitelendiren Sanchez, "Daha ayrıntılı ve kapsamlı bir açıklama bekliyoruz. Bu olduktan sonra Netanyahu hükümetine karşı ne tür bir tavır alacağımızı göreceğiz." dedi.

Sanchez, ayrıca, İspanya'nın Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üye olarak girişini destekleyeceklerini ifade etti.

"Arap Beşlisi" olarak adlandırılan Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ABD'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırıların sona ermesinin ardından yapılacaklara ilişkin getirdiği öneriye "tam destek" verdiklerini belirten Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) de fikir birliğine varmak için "köprü olması" önerisinde bulundu.

İspanya Başbakanı, İsrail ile Filistin arasındaki meselelerin çözümünde "anahtar" olarak gösterdiği, iki devletli çözüme dayalı uluslararası barış konferansı organize edilmesi talebini de yineledi.

Diğer yandan Sanchez, Katar Başbakanı Al Sani ile her iki ülkenin siyasi ve ekonomik bağlarını derinleştirecek "Stratejik Diyalog"un başlatılması için mutabakat zaptı imzaladı.

- WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" belirterek, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadesini kullanmıştı.

  • İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
  • World Central Kitchen
  • netanyahu

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