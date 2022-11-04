İspanya hava sahasını 1 saat kapattı

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna laboratuvar modülünü taşıyan Long March 5B roketinin kontrolden çıkması üzerine, İspanya'nın kuzeyindeki Aragon ve Navarra ile doğusundaki Katalonya ile Balear Adaları'nda hava sahaları 08.38 ve 09.38 saatleri arasında kapatıldı.

Hava sahasının kısmi olarak kapatılması kararının Ulusal Güvenlik Departmanınca alındığı belirtildi.

Katalonya, Balear Adaları, Aragon ve Navarra'daki havaalanlarında uçakların iniş ve kalkışının yaklaşık 1 saat süreyle durdurulması İspanya'da sosyal medyada alay konusu oldu.

Kontrolden çıkan 23 tonluk roket Pasifik Okyanusu'na düştü.