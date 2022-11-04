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Dünya

İspanya hava sahasını 1 saat kapattı

Çin'in kontrolden çıkan ve sonrasında Pasifik Okyanusu'na düşen roketinden dolayı İspanya'nın hava sahasını kısmi olarak yaklaşık 1 saat kapattığı bildirildi.

AA4 Kasım 2022 Cuma 17:33 - Güncelleme:
İspanya hava sahasını 1 saat kapattı
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Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna laboratuvar modülünü taşıyan Long March 5B roketinin kontrolden çıkması üzerine, İspanya'nın kuzeyindeki Aragon ve Navarra ile doğusundaki Katalonya ile Balear Adaları'nda hava sahaları 08.38 ve 09.38 saatleri arasında kapatıldı.

Hava sahasının kısmi olarak kapatılması kararının Ulusal Güvenlik Departmanınca alındığı belirtildi.

Katalonya, Balear Adaları, Aragon ve Navarra'daki havaalanlarında uçakların iniş ve kalkışının yaklaşık 1 saat süreyle durdurulması İspanya'da sosyal medyada alay konusu oldu.

Kontrolden çıkan 23 tonluk roket Pasifik Okyanusu'na düştü.

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