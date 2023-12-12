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Dünya

İspanya ile Ürdün arasında ''Gazze'' diplomasisi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile başkent Madrid'deki Başbakanlık konutunda görüştü. İki lider, 'Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda insani yardımın ulaşmasının önemi üzerinde mutabakata vardığı' bildirildi.

AA12 Aralık 2023 Salı 22:05 - Güncelleme:
İspanya ile Ürdün arasında ''Gazze'' diplomasisi
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Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Başbakanlık kaynaklarından verilen bilgilerde, Sanchez ve Kral 2. Abdullah'ın "Orta Doğu'daki durum hakkında konuştuğu ve Gazze Şeridi'nde sivil halkın acısını hafifletmek için sürekli ve yeterli miktarda insani yardımın ulaşmasının önemi üzerinde mutabakata vardığı" bildirildi.

Sanchez'in, "Gazze Şeridi'ndeki barışçıl ve kalıcı bir çözüme doğru ilerleme çabaları için Ürdün'e teşekkür ettiği ve Filistin nüfusunun zorla yerinden edilmesini reddettiğini aktardığı" belirtildi.

İki liderin ayrıca "İsrail ve Hamas arasında insani ateşkes yapılması hususunda ve iki ülke arasında barış ve güvenlik için iki devlet temeline dayanan bir çözümde birlikte çalışmakta hemfikir oldukları" ifade edildi.

  • İspanya Başbakanı
  • Ürdün Kralı
  • mutabakata varmak

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