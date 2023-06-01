İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İspanya Katolik Kilisesi yüzlerce cinsel istismar şikayeti almış
Dünya

İspanya Katolik Kilisesi yüzlerce cinsel istismar şikayeti almış

İspanya'da Katolik Kilisesi'nin en üst kurumu olan İspanyol Piskoposluk Konferansı (CEE), çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarıyla ilgili 1940 yılından bu yana 728 din görevlisine yönelik toplamda 927 şikayet aldıklarını açıkladı.

AA1 Haziran 2023 Perşembe 23:14 - Güncelleme:
İspanya Katolik Kilisesi yüzlerce cinsel istismar şikayeti almış
ABONE OL

CEE, İspanya'da Katolik Kilisesi bünyesinde çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının araştırıldığı, "Çocukları koruyalım: ilerlemeye devam ediyoruz" başlıklı raporu basına tanıttı.

İspanya'da Katolik Kilisesi bünyesinde 1940'tan bu yana cinsel istismara maruz kalan 927 çocukla ilgili şikayet aldığını duyuran CEE, mağdur çocukların yüzde 82,62'sinin erkek, yüzde 17,38'inin kız olduğunu belirtti.

Verilen bilgilerde ayrıca cinsel istismar olaylarının yüzde 75'inin 1990 öncesine ait olduğu ve bu vakaların çoğunluğunun 1960-1980 yıllarında tespit edildiği ifade edildi.

Çoğunluğu okul ortamında işlenen cinsel istismar suçuyla itham edilen 728 din görevlisinden yüzde 52'sinin din adamı olduğu, 208'inin rahip olmadığı ve faillerin yüzde 63'ünün uzun süre önce öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kilisedeki cinsel istismar vakalarına ilişkin ilk defa bir belge yayımlayan CEE, "geçmişin acı olaylarından ders alındığını ve özür dilediğini" kaydetti.

Cinsel istismarı bitirmek için Kilise bünyesinde eğitimler veren CEE, ilgili kurslara çoğu çocuk 150 bine yakın kişinin katıldığını bildirdi.

Bazı sivil toplum kuruluşları, İspanya'da 2021 yılı sonundan itibaren gündeme gelen Katolik Kilisesi bünyesindeki cinsel istismar vakalarının diktatörlük dönemi (1936-1974) göz önünde tutulduğunda, aslında 100 binleri bulabileceği ama yeterli düzeyde araştırmanın yapılmadığını ve mağdur olan vatandaşlara güven ve garantinin sağlanmadığını iddia ediyor.

  • İspanya Katolik Kilisesi
  • cinsel istismar
  • şikayet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.