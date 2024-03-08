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Dünya

İspanya Podemos partisinin lideri, demokratik ülkeleri Eurovision'u boykot etmeye çağırdı

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetine verdiği desteği geri çekerek muhalefete geçen aşırı sol görüşlü Podemos partisinin lideri Ione Belarra, İsrail'i kabul ettiği için 'tüm demokratik ülkeleri' Eurovision'u boykot etmeye çağırdı.

AA8 Mart 2024 Cuma 00:53 - Güncelleme:
İspanya Podemos partisinin lideri, demokratik ülkeleri Eurovision'u boykot etmeye çağırdı
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Belarra, X hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer bir soykırım işleyen İsrail Eurovision'a gidiyorsa, insan haklarını savunan ve demokratik olan hiçbir ülke Eurovision'a katılmamalıdır. Bu iğrenç bir aklanmadır." ifadelerini kullandı.

Podemos partisi, Gazze'ye yönelik saldırılarında soykırım yaptığı için İsrail'in Eurovision'a katılmasının engellenmesi amacıyla ocak ayından bu yana girişimlerde bulunuyor.

İsrail'in Eurovision'dan ihracının teşvik edilmesi için İspanya Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla İspanya Radyo Televizyon Kurumu RTVE'nin de girişimde bulunmasını isteyen önergeyi Meclis'e sunan Podemos, bunun için diğer siyasi partilerden yeterli desteği bulamamıştı.

Podemos ayrıca İspanya'daki Birleşik Sol, Galiçya Milliyetçi Bloğu, Sumar gibi bazı siyasi partilerin Avrupa parlamenterleri ile Eurovision Şarkı Yarışması organizatörlerine bir mektup göndererek, İsrail'in, Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılardan dolayı bu yılki yarışmadan men edilmesini istemişti.

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