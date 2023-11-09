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Dünya

İspanya sağcı Vox partisi kurucusuna silahlı saldırı! Durumu kritik

İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin kurucularından Alejo Vidal Quadras, başkent Madrid'de silahlı saldırıya uğradı. Soruşturma başlatan polisin henüz saldırının nedenini tespit edemediği belirtildi. Quadras'ın başından yara aldığı, hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
İspanya sağcı Vox partisi kurucusuna silahlı saldırı! Durumu kritik
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İspanyol basınında çıkan haberlerde, öğlen saatlerinde Madrid kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan Quadras'ın başından yara aldığı, hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma başlatan polisin henüz saldırının nedenini tespit edemediği belirtildi.

Sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) Katalonya özerk bölgesindeki eski başkanı olan 78 yaşındaki Quadras, 2013 yılı sonunda aşırı sağcı Vox partisinin kurucu üyeleri arasında yer almıştı.

"İsrail'in Avrupalı Dostları" adlı lobi grubunun da üyesi olan Quadras, saldırıdan kısa bir süre önce "X"den yaptığı paylaşımda, İspanya'da sosyalistlerin azınlık koalisyon hükümeti kurmak ayrılıkçı Katalan siyasi partilerden Junts ile anlaşmasını eleştirmişti.

Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile Junts arasındaki anlaşmanın "İspanya'nın hukuk devleti yapısını parçaladığını ve güçler ayrılığı ilkesini sonlandırdığını" savunan Quadras, "Milletimiz böylece liberal demokrasi olmaktan çıkıp totaliter bir tiranlığa dönüşecektir. Biz İspanyollar buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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