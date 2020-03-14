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Dünya

İspanya tüm ülkeyi karantinaya alıyor

Koronavirüs (Covid-19) salgınının en hızlı yayıldığı ülkelerden biri olan İspanya'da ölü sayısı 191'e, vaka sayısı ise 5 bin 945'e çıktı. Ülke yöneticileri salgına karşı tedbirleri en yüksek seviyeye çıkardı.

14 Mart 2020 Cumartesi 16:51 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 16:56
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  Sağlık Bakanlığından verilen son rakamlara göre, virüsün bulaştığı kişi sayısı, düne göre bin 700'den fazla artarak, 5 bin 945 oldu.

Covid-19 vakalarında ölü sayısı düne nazaran 71 artarak, 191'e yükseldi. Bu rakamlar, İspanya'da Covid-19'un çıkmasından bu yana "en hızlı artış" olarak dikkati çekti.

İspanya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 Mart'ta 36, 11 Mart'ta 48, 12 Mart'ta 84, 13 Mart ise 120 olmuştu.

Virüsün en fazla etkilediği Madrid'de ölü sayısı 24 saatte neredeyse 2 kat artarak 133 olurken, vaka sayısının da 3 bini geçtiği açıklandı.

15 GÜNLÜK OHAL İLAN EDİLDİ

Ülke genelinde, virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla 15 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıklandı.

Öte yandan Reuters haber ajansı, İspanyol hükümetinin vatandaşlara gıda ve ilaç alışverişleri ile acil durumlar haricinde evlerinde oturmaları çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre ise tüm ülkenin karantinaya alınması kısa süre içerisinde karara bağlanacak.

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