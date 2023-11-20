İspanya ve Belçika başbakanları Orta Doğu'ya gidiyor: Gündem Gazze

Belçika Başbakanı De Croo, sosyal medyadaki açıklamasında, Sanchez ile Orta Doğu'ya gideceklerini açıkladı.

De Croo, "Avrupa Birliği olarak gerginliğin düşürülmesine ve olası bir siyasi çözüme aktif katkıda bulunmak istiyoruz. İsrail ve Filistin'deki insani ve siyasi durumla ilgili görüşmeler yapacağız." ifadesini kullandı.

Sanchez ve De Croo, İsrail'de Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu, Filistin'de de Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.

İspanya Başbakanı Sanchez, yeni hükümeti kurduktan iki gün sonra ilk yurt dışı seyahatini İsrail ve Filistin'e yapmış olacak. İspanya'da Başbakanlık kaynakları, görüşmelerde "tüm sivillerin korunması, rehinelerin serbest bırakılması, Gazze'ye insan yardımların girişlerinin garanti edilmesi ve bölgede iki devletli çözüme dayalı, kalıcı bir barış ve güvenliğin sağlanması" konularının görüşüleceğini aktardı.

Sanchez, daha önceki açıklamalarında, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını kınamış ancak bunun hiçbir şekilde Gazze'de yaşananlara bir gerekçe olamayacağını vurgulamıştı. Filistin devletinin İspanya ve Avrupa'da tanınması için çalışacaklarını kaydeden Sanchez, buna rağmen hükümetindeki koalisyonun küçük ortağı Sumar adlı sol partilerin ittifakı içinde yer alan Podemos partisinin lideri Ione Belarra'nın "İsrail ile diplomatik ilişkileri kesin ve Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını sağlayın" çağrılarına sessiz kalmayı tercih ediyor.

Sanchez, ayrıca İsrail ve Filistin arasındaki sorunların çözümü için uluslararası barış konferansı organize etmek istiyor.

Belçika hükümeti de 7 Ekim saldırılarından sonra Hamas'a tepki gösteren ve İsrail'e destek veren mesajlar verdi ancak İsrail saldırılarının yoğunlaşmasının ardından saldırıların artık orantılı olmaktan çıktığını bildirdi.



Başbakan Alexander De Croo, Hamas'ın saldırılarını sürdürmesi halinde İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirterek, "Ancak bu, insanların hayatta kalması için gerekli ihtiyaçları kesmeye asla bahane olamaz. Gazze'nin abluka altında tutulması kabul edilemez ve abluka bitmelidir." ifadelerini kullandı.

De Croo, 7 Kasım'da İsrail'in Gazze'deki mülteci kamplarına saldırılarına tepki göstererek, "Şahit olduğumuz şey artık orantılı karşılık olmaktan çıkmıştır." dedi.

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez de Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail hakkında savaş suçu soruşturması açmasını istedi. Belçika'nın Filistin devletini tanımayı düşündüğünü söyleyen Gennez, pek çok AB üyesi ülkenin hatta İspanya dahil büyük ülkelerin de Belçika gibi düşündüğünü dile getirdi.

15 Kasım'da ise Belçika'da Federal Parlamentonun Temsilciler Meclisi Başkanı Eliane Tillieux, İsrail'in gönderdiği "Hamas'ın saldırılarıyla ilgili videoyu" izletmeyi "O halde Gazze'deki katliamları da göstermek gerekli." diyerek geri çevirdi.