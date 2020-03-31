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Dünya

İspanya'da 849 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 artarak 8 bin 189'a yükseldi

AA31 Mart 2020 Salı 12:39 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 12:39
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