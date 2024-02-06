İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2024 Salı / 27 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5629
  • EURO
    32,8315
  • ALTIN
    1993.83
  • BIST100
    8871.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İspanya'da asgari ücrete yüzde 5 zam yapıldı!
Dünya

İspanya'da asgari ücrete yüzde 5 zam yapıldı!

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, 2023'te 1080 avro olan asgari ücretin yüzde 5'lik zamla 1134 avroya çıkarılmasını kararlaştırdı.

AA6 Şubat 2024 Salı 16:18 - Güncelleme:
İspanya'da asgari ücrete yüzde 5 zam yapıldı!
ABONE OL

Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararla, İspanya'da yılda iki ikramiyeyle toplamda 14 ödeme ile yapılan asgari ücretin yüzde 5 zam ile 1134 avroya çıkarılmasını ve bu maaşı alanların gelir vergisinden muaf tutulmaya devam edilmesini onayladı.

Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria, basın toplantısında, iktidara geldikleri 2017'den bu yana asgari ücrete toplamda yapılan zammın yüzde 54'ü bulduğunu söyledi.

"Kadınlar başta olmak üzere asgari ücret alan 2,5 milyon çalışanımızın yaşam kalitesini açık bir şekilde artırdık." diyen Alegria, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak zamla yıllık brüt asgari ücretin 15 bin 876 avro olacağını kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında son 5 yılda asgari ücrete en fazla zammı yapan ülke olan İspanya, buna rağmen Almanya (2054 avro), Belçika (1994 avro), Fransa (1766 avro) gibi ülkelerin gerisinde bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.