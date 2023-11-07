İspanya'da aşırı sağcılar sokaklara döküldü! Ayrılıkçı Katalanlara af girişimine tepki

Başkent Madrid başta olmak üzere bazı büyük şehirlerdeki PSOE binalarının önünde toplanan binlerce kişi, ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle müzakere yürüten PSOE'yi protesto etti.

İspanyol bayrağı taşıyan gösterilere aşırı sağcı Vox partisinin temsilcileri de destek verdi.

"Affa hayır", "Pedro Sanchez hapise", "Hainler", "Bizi aldatmayın Katalonya İspanyadır", "İstifa" sloganları atan kalabalık karşısında İspanyol polisi barikatlar kurup, PSOE binaları önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Polis, benzer bir şekilde Madrid'deki meclis binası çevresinde de barikatlar kurdu.

PSOE binaları önünde dün akşam yapılan gösteriler sırasında çıkan arbede de göz yaşartıcı bomba atan polis, 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Azınlık sol koalisyon hükümeti kurmak için dışarıdan desteklerine ihtiyaç duydukları ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle görüşen İspanya Başbakanı ve PSOE lideri Pedro Sanchez, protestoları "gericiler tarafından demokrasiye saldırı" olarak değerlendirip, "140 yıllık PSOE'yi hiçbir zaman hiç kimsenin korkutamayacağını" savundu.

İspanya'nın en önemli iç meselesi olan Katalonya sorunu, ülkede 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından kurulmak istenen azınlık sol koalisyon hükümetinin müzakereleriyle bir kez daha canlanmıştı.

Hükümet kurmak için en geç 27 Kasım'a kadar zamanı olan PSOE ve Sumar (sol görüşlü partilerin ittifakı), af yasası karşılığında Katalan siyasi partilerin desteğini alarak meclisten güvenoyu almayı planlıyor.

Henüz taraflar arasında tam anlaşmaya varılamasa da, af yasasının bazı ayrıntıları basına yansıdı.

Yasa, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler sırasında yasa dışı olarak yapılan 9 Kasım 2014'teki halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinden sonra hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi ve STK temsilcisinin af edilmesini öngörüyor.

Ayrıca Katalonya özerk yönetiminin borçlarının bir kısmının da (yaklaşık 15 milyar avrosunun) İspanyol hükümeti tarafından karşılanacağı iddia ediliyor.

İspanya'da mevcut durumda birinci parti konumunda olan sağ görüşlü Halk Partisi de (PP) 12 Kasım pazar günü ülke genelinde olası bir affa karşı protesto çağrısında bulundu.