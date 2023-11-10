İspanya'da ayrılıkçı Katalanlara af girişimi sokakları karıştırdı

Azınlık koalisyon hükümeti kurmak için dışarıdan destek alma karşılığında, ayrılıkçı Katalan siyasetçiler af getirilmesine yönelik bir yasa çıkarılmasını kabul ederek Katalonya'da faaliyet gösteren iki siyasi parti ile anlaşan Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) parti binaları yine göstericilerin öncelikli hedefi oldu.

Başkent Madrid'deki başta olmak üzere ülke genelindeki PSOE binaları önünde toplanan binlerce İspanyol, "affa hayır" sloganı atarak, PSOE lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'i "hainlikle" suçladı.

Göstericilerden bazıları, PSOE ile Katalan partilerin anlaştığı af girişimini protesto etmek için "yırtık İspanyol bayrakları" taşıdı.

Madrid'deki gösterilere aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal da katıldı.

"İspanyolların bir arada yaşamayı ve ulusu savunmak için partizan farklılıklarını bir kenara bırakma, birlik olma zamanı geldi." diyen Abascal, İspanya'nın "tarihindeki en kara dönemlerden birini geçirdiğini" savunarak, "uzun sürecek, barışçıl ama kararlı bir sivil direniş" çağrısında bulundu.

Diğer yandan ilk defa Madrid'deki Avrupa Parlamentosu (AP) binası önünde de gösteri yapıldı.

Göstericiler, Avrupa Birliği'nden İspanya'daki olası af yasasını durdurmasını istedi.

Önceki günlerde yaralananların ve gözaltına alınanların olduğu gösteriler, bu akşam şimdiye kadar barışçıl devam ediyor.

Gösteriler nedeniyle olası bir riski önlemek için PSOE binalarındaki etkinlikler son 4 gündür iptal ediliyor.

Bu arada mevcut durumda ülkede birinci parti konumunda olan sağ görüşlü Halk Partisi de (PP) ayrılıkçı Katalanlara af girişimine karşı 12 Kasım Pazar günü ülke genelinde gösteri düzenleyecek.

PP lideri Alberto Nunez Feijoo, "Bu af yasası anlaşmasıyla birlikte İspanya kaybetmiş, bağımsızlıkçılar kazanmaya başlamış ve PSOE de ortadan kaybolmuştur. Demokrasimize yönelik bu saldırıya elbette ki sert ama sakin bir tavırla karşı koyacağız." dedi.

AYRILIKÇI KATALANLAR İÇİN AF GİRİŞİMİ



İspanya'nın en önemli iç meselesi olan Katalonya sorunu, ülkede 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından kurulmak istenen azınlık sol koalisyon hükümetinin müzakereleriyle bir kez daha canlanmıştı.

Hükümet kurmak için en geç 27 Kasım'a kadar zamanı olan PSOE ve Sumar (sol görüşlü partilerin ittifakı), af yasası karşılığında Katalan siyasi partilerin desteğiyle gelecek hafta meclisten güvenoyu almayı planlıyor.

Katalonya Cumhuriyetçi Solu'ndan (ERC) sonra bugün Katalonya için Birlik (Junts) partisiyle de anlaşan PSOE, Katalonya sorununun çözümüne yönelik yeni bir dönemin başlayacağını savunuyor.

Junts'un lideri olan ve İspanyol yargısından kaçtığı için Brüksel'de bulunan, eski Katalonya özerk hükümet başkanı, Avrupa Parlamenteri Carles Puigdemont ise PSOE ile varılan anlaşmanın yeni kurulacak hükümete istikrar sağlayacağını ancak anlaşma maddelerinin yerine getirilmemesi halinde hükümetin geleceğinin olmayacağını söyledi.

Planlanan af yasasıyla Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler sırasında yasa dışı olarak yapılan 9 Kasım 2014'teki halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinden sonra hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi ve STK temsilcisinin affedilmesi öngörülüyor.

Ayrıca Katalonya özerk yönetiminin kamu borçlarının bir kısmının da (yaklaşık 15 milyar avrosunun) İspanyol hükümeti tarafından karşılanacağı iddia ediliyor.

PSOE, varılan anlaşmayla azınlık sol koalisyon hükümeti kurmak için gelecek hafta meclisten güvenoyu isteyecek.