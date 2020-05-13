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Dünya

İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 104'e çıktı

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artışla 27 bin 104'e çıktı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:12 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:12
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