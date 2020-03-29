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  • İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 528'e yükseldi
Dünya

İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 528'e yükseldi

İspanya'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 838 artışla 6 bin 528'e yükseldi.

AA29 Mart 2020 Pazar 12:40 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 12:59
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