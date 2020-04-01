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Dünya

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 864 arttı

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 12:37 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 12:37
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