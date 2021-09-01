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Dünya

İspanya'da Kovid-19 bilançosu: Son 24 saatte 132 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 132 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA1 Eylül 2021 Çarşamba 20:07 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 20:07
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Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 verilerine göre son 24 saatte 132 artışla toplam can kaybı 84 bin 472'ye, vaka sayıları da 6 bin 818 yeni vakayla 4 milyon 861 bin 883 kişiye ulaştı.

Son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısı da düşüşüne devam ederek 221'e geriledi.

İspanya'nın güneybatısındaki Extremadura ile kuzeydeki Bask ve Cantabria bölgeleri salgının en yoğun görüldüğü yerler olarak öne çıkıyor.

Ülkede dün, Kovid-19'dan 194 ölüm açıklanmış ve bu, yaz boyunca en yüksek günlük can kaybı olarak dikkati çekmişti.

Diğer yandan İspanya'da Kovid-19 aşılama sürecini tamamlananların sayısı ülke nüfusunun yüzde 70'ini geçti.

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