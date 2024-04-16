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Dünya

İspanya'da sağlık sistemi alarm veriyor: 850 bin kişi ameliyat sırası bekliyor

İspanya, geçen yıl 850 bin hastanın ameliyat olmak için sırada beklediğini duyurdu.

AA16 Nisan 2024 Salı 17:24 - Güncelleme:
İspanya'da sağlık sistemi alarm veriyor: 850 bin kişi ameliyat sırası bekliyor
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Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ameliyat olmak için bekleme listesinde yer alanlarının sayısı bir önceki yıla oranla 56 bin arttı.

Ameliyat olmak için bekleme listesine alınan hastaların sayısı 2023 yılında 850 bine yükseldi.

Bekleme sırasında son iki yıldır art arda rekorların kırıldığı ülkede, ameliyatlar için ortalama bekleme süresi ise 128 gün oldu.

BEKLEME SÜRESİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında ameliyat bekleme sürelerinin en fazla olduğu bölgeler Extremadura (181 gün), Endülüs (174) ve Cantabria (173 gün) oldu.

Ülkede ameliyat sıralarının en yoğun olduğu branşlar ise travmatoloji, oftalmoloji, genel ve sindirim cerrahisi olarak sıralandı.

  • İspanya
  • ameliyat sırası
  • ispanay sağlık bakanlığı

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