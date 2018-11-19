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İspanya Dışişleri Bakanı Borrell: AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde Cebelitarık'ın statüsünün dışarıda tutulmasını istiyoruz

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki Brexit anlaşmasına onay vermeleri için Cebelitarık'ın statüsünün bu anlaşmanın dışında tutulmasını şart koştuklarını açıkladı.

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Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Genel İşler Konseyi'nin ardından gazetecilere açıklama yapan Borrell, Brexit anlaşmasındaki 184. maddede değişiklik istediklerini söyledi.
 
Borrell, "Akşamdan sabaha yazılmış gibi." diye nitelendirdiği 184. maddeyi mevcut haliyle kabul etmediklerini ifade ederek, "Bu maddenin çok açık olmasını ve AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde Cebelitarık'ın statüsünün dışarıda tutulmasını istiyoruz." dedi.
 
Cebelitarık'ın statüsüne ilişkin İspanya ve İngiltere arasındaki müzakerelerin önünün "halen açık" olduğunu savunan Borrell, bu konunun Brexit anlaşmasında netleşmemesi durumunda "anlaşmaya onay vermeyecekleri" uyarısında bulundu.
 
Öte yandan İspanyol basınında yer alan Başbakanlık yetkililerinin kaynak gösterildiği haberlerde, İspanya'nın, 184. maddeden geçen çarşamba akşamına kadar haberdar olmadığı belirtilerek, hükümetin, Brexit anlaşmasında Cebelitarık'a ilişkin "garanti istediği" yorumları yapıldı.
 
CEBELİTARIK SORUNU
 
İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk bölgesinin egemenliği 1713'te imzalanan Utrecht antlaşmasıyla İspanya tarafından İngiltere'ye devredilmişti. 1967 ve 2002'de yapılan referandumlarda Cebelitarık'ın büyük çoğunlukla İngiltere'ye bağlı kalmasına karar kılınmıştı. Ancak yarımadada egemenlik hakkı olduğunu savunmaya devam eden İspanya'nın bu talebini özellikle Brexit sonrasında güçlendirmek istediği biliniyor.
 
İngiltere'nin egemenliğinde bulunan ve yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı Cebelitarık'ın ekonomisi, off-shore bankacılığı, internet üzerinden bahis ve turizme dayanıyor. İspanya'nın güneyindeki 6,7 kilometrekarelik kara parçası, askeri ve diplomatik gerekçelerle zaman zaman İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe yol açıyor.

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