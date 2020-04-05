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Dünya

İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 418'e çıktı

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 12 bin 418'e çıktı

05 Nisan 2020 Pazar 12:38 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 12:39
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Hükümlüler 541 bin tıbbi malzeme üretti

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