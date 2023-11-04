İspanyol sanatçılardan anlamlı manifesto: İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınıyoruz

İspanya'da, "Gazze soykırımına karşı İspanyol kültürünün manifestosu" adıyla yapılan manifestoya, aralarında Marisa Paredes, Emma Suarez, Juan Diego Botto, İsmael Serrano, Carmen Paris, Beatriz Rico, Ana Fernandez, Rozalen ve Ramoncin gibi tanınmış isimlerin bulunduğu 200'den fazla sanatçı imza attı.

Kadına Şiddete Karşı Kadın Sanatçılar Platformundan manifestoya ilişkin yapılan açıklamada, Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'in yanı sıra Filistin'de son aylarda meydana gelen işgalci girişimlere ve endişe verici cinayetlere sessiz kalan uluslararası toplum ve medyanın da kınandığı belirtildi.

Manifestoda, Filistin'deki işgal altındaki topraklarda acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımın ulaştırılması çağrısı yapılırken, Filistin halkının yerlerinden edilmesinin durdurulması ve insan hakları ihlallerinde bulunanların cezalandırılması için İspanyol hükümetinin harekete geçmesi istendi.

Diğer yandan İsrail'in Gazze'de ambulanslara ve bir okula yaptığı bombalı saldırılar, Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı İone Belarra ile sol görüşlü partilerin ittifakı Samur tarafından sert bir dille eleştirildi.

Belarra, sosyal medya platformu X'den yaptığı paylaşımda, "Artık söylenecek daha fazla söz kalmadı. Bu dehşet, bu acı, insanlık dışı bir hal aldı. Mısır'a yaralı taşıyan ambulansları bombalamak neden? Avrupa harekete geçmek zorunda." diye yazdı.

Samur partisi de "Sivil yaralıları taşıyan ambulansları bombalamak tam bir barbarlıktır. Kayıtsız kalamayız. Yüzümüzü başka yöne çeviremeyiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca İspanya'daki bazı sivil toplum örgütleri İsrail'e karşı başlattıkları boykot kampanyasında halka, "Starbucks'a, McDonalds'a gitmeyin, Disney, Coca Cola, Nestle, L'Oreal ürünleri almayın" çağrısında bulundu.