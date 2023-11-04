İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2023 Cumartesi / 21 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İspanyol sanatçılardan anlamlı manifesto: İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınıyoruz
Dünya

İspanyol sanatçılardan anlamlı manifesto: İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınıyoruz

İspanya'da 200'den fazla sanatçının imzasıyla yayımlanan manifestoda, 'İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırımı' kınandı.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 02:24 - Güncelleme:
İspanyol sanatçılardan anlamlı manifesto: İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınıyoruz
ABONE OL

İspanya'da, "Gazze soykırımına karşı İspanyol kültürünün manifestosu" adıyla yapılan manifestoya, aralarında Marisa Paredes, Emma Suarez, Juan Diego Botto, İsmael Serrano, Carmen Paris, Beatriz Rico, Ana Fernandez, Rozalen ve Ramoncin gibi tanınmış isimlerin bulunduğu 200'den fazla sanatçı imza attı.

Kadına Şiddete Karşı Kadın Sanatçılar Platformundan manifestoya ilişkin yapılan açıklamada, Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'in yanı sıra Filistin'de son aylarda meydana gelen işgalci girişimlere ve endişe verici cinayetlere sessiz kalan uluslararası toplum ve medyanın da kınandığı belirtildi.

Manifestoda, Filistin'deki işgal altındaki topraklarda acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımın ulaştırılması çağrısı yapılırken, Filistin halkının yerlerinden edilmesinin durdurulması ve insan hakları ihlallerinde bulunanların cezalandırılması için İspanyol hükümetinin harekete geçmesi istendi.

Diğer yandan İsrail'in Gazze'de ambulanslara ve bir okula yaptığı bombalı saldırılar, Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı İone Belarra ile sol görüşlü partilerin ittifakı Samur tarafından sert bir dille eleştirildi.

Belarra, sosyal medya platformu X'den yaptığı paylaşımda, "Artık söylenecek daha fazla söz kalmadı. Bu dehşet, bu acı, insanlık dışı bir hal aldı. Mısır'a yaralı taşıyan ambulansları bombalamak neden? Avrupa harekete geçmek zorunda." diye yazdı.

Samur partisi de "Sivil yaralıları taşıyan ambulansları bombalamak tam bir barbarlıktır. Kayıtsız kalamayız. Yüzümüzü başka yöne çeviremeyiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca İspanya'daki bazı sivil toplum örgütleri İsrail'e karşı başlattıkları boykot kampanyasında halka, "Starbucks'a, McDonalds'a gitmeyin, Disney, Coca Cola, Nestle, L'Oreal ürünleri almayın" çağrısında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.