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Dünya

İsrail 17 yıllık mahkumiyetinin ardından Filistinli Baytar'ı serbest bıraktı

İsrail, 17 yıllık mahkumiyetinin ardından Filistinli İbrahim Halil el-Baytar'ı serbest bıraktı.

AA06 Ağustos 2020 Perşembe 23:54 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 23:54
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Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Heyeti bünyesindeki Araştırma ve Belgelendirme Birimi Başkanı Abdunnasır Fervane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, 17 yıllık hapis hayatının ardından Baytar'ı serbest bıraktı." dedi.

Baytar'ın tedavi için Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmeye çalıştığı 7 Ağustos 2003 tarihinde gözaltına alındığını ve "İsrail askerlerine ateş açma" suçlamasıyla 17 yıllık hapse mahkum edildiğini anlatan Fervane, 39 yaşındaki Filistinlinin, İsrail'in tıbbi ihmal politikasının kurbanlarından hasta bir tutuklu olduğunu belirtti.

İbrahim Halil el-Baytar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 gün Gazze sınırındaki karantina merkezinde kalacak.

Resmi verilere göre, İsrail hapisanelerinde 41'i kadın, 700'ü hasta olmak üzere yaklaşık 4 bin 700 Filistinli tutuklu bulunuyor.

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