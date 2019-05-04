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İsrail ordusu Gazze'de AA'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı vurdu.

  • AA
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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi. 

İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek bugün öğleden sonra bölgeye hava saldırıları başlatmıştı. 

Saldırılarda 1'i bebek, 1'i hamile olmak üzere 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, önceki yıllarda da bir çok basın kuruluşuna ait binayı hedef almıştı.

"AA ofisinin hedef alınması tanıkların uzaklaştırılması girişimdir"

"AA OFİSİNİN HEDEF ALINMASI TANIKLARIN UZAKLAŞTIRILMASI GİRİŞİMİDİR"

Filistin Hükümeti'nden konuyla ilgili, "AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir ve İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına hazırlıktır." açıklaması yapıldı. 

"AA'NIN HEDEF ALINMASI İSRAİL'İN YENİ SALDIRGANLIĞINI BİR GÖSTERGESİ"

Bakan Çavuşoğlu, "Anadolu Ajansı binasının hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi. İsrail'in uyguladığı şiddet insanlığa karşı suçtur." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili değerlendirmesinde "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Mustafa Varank, İsrail ordusunun AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla AA Genel Müdürü Kazancı’ya geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail, yeni bir saldırganlık örneği göstererek Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı vurmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak İsrail ordusunun AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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