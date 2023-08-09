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Dünya

İsrail, ABD'den, İran'a karşı Suudi Arabistan'a savunma garantisi vermesini talep etti

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ABD'nin İran “tehlikesine” karşı Arap ülkelerine savunma garantisi vermesinin, bu ülkelerin 'nükleer emellerini' gereksiz kılacağını belirtti.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 18:09 - Güncelleme:
İsrail, ABD'den, İran'a karşı Suudi Arabistan'a savunma garantisi vermesini talep etti
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Cohen, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi için kaleme aldığı, "Kore, Orta Doğu Barışı İçin Bir Modeldir" başlıklı makalesinde, Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması için ABD'nin yürüttüğü çabalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yazısında Kore örneğini veren Cohen, "ABD'nin savunma taahhüdünün, Seul'ü Pyongyang'dan koruduğu gibi, Arap devletlerini de İran'dan koruyabileceğini" savundu.

Cohen, bazı Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmaları imzalayan İsrail için, "Arap dünyasının güç merkezi olan Suudi Arabistan ile bağları güçlendirmenin önemli bir odak noktası olduğunu" vurguladı.

ABD'nin, son aylarda Suudi Arabistan ile İsrail arasında diyalog sağlamak için çaba harcadığına işaret eden Cohen, "Suudiler, ABD'den, kendilerine göre İsrail ile normalleşme sürecini ilerletmenin anahtarı olan birkaç talepte bulundu. Bu taleplerin çoğu, İran'ın saldırganlığı ve Suudi Arabistan'ın kendisini bu tehdide karşı savunma kapasitesi ile ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cohen, ABD'nin vereceği savunma taahhüdünün, "bölgedeki bireysel nükleer emelleri gereksiz kılacağını" belirtti.

İsrailli Bakan, "Ilımlı Sünni ülkeleri ve İsrail'i bir araya getiren birleşik bir cephe, İran'ın artan emelleri üzerinde etkili bir kontrol oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan WSJ, ABD'li yetkililere dayandırdığı bir haberinde, ABD ve Suudi Arabistan arasında, Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması için genel hatlarıyla bir anlaşmaya varıldığını ileri sürdü.

Haberde, Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesinin, Filistinlilere tanınacak tavizler, ABD'nin Riyad yönetimine vereceği güvenlik garantileri ve sivil amaçlı nükleer yardımı gibi maddeleri kapsadığı, ancak nihai bir anlaşmanın önünde "hala pek çok engelin" bulunduğu belirtildi.

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