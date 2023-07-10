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Dünya

''İsrail ABD'nin bir parçası değil''

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisi ve İsrail hükümetine yönelik eleştirilerine tepki göstererek, 'İsrail ABD'nin bir parçası değil.' dedi.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:46 - Güncelleme:
''İsrail ABD'nin bir parçası değil''
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Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Biden'ın, "Batı Şeria'nın her yerinde yerleşim birimi olmasını isteyen İsrailli Bakanların sorunun bir parçası olduğu ve Ben Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in en aşırılık yanlısı bakanlar olduğu" şeklindeki ifadelerine sosyal medya hesabından karşılık verdi.

"Tam olarak nasıl aşırılık yanlısı olabilirim? İsrail vatandaşlarına kendilerini savunmaları için silah dağıtarak mı? Asker ve polislerimize tam destek vererek mi?" ifadesini kullanan Ben Gvir, "İsrail devletini sevme konusunda aşırı olduklarını" kaydederek Biden'a Kudüs ve El-Halil'i ziyaret etme çağrısı yaptı.

Ben-Gvir, konuyla ilgili ayrıca, "İsrail ABD'nin bir parçası değil." paylaşımında bulundu.

ABD Başkanı Biden, dün CNN'e verdiği röportajda, "Şu an Batı Şeria, tamamen İsrail'in sorunu değil ama onlar ve özellikle kabinede 'İstediğimiz yere yerleşiriz, onların burada olmaya hakları yok' diyen kişiler sorunun bir parçası." ifadelerini kullanmıştı.

Biden ayrıca Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümün doğru yol olduğunu inandığını vurgulamıştı.

  • İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir
  • İsrail-Amerika ilişkisi
  • Joe Biden

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