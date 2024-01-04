İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2024 Perşembe / 23 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7733
  • EURO
    32,7307
  • ALTIN
    1958.72
  • BIST100
    7481.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail, ABD'nin Filistin taleplerini yine reddetti
Dünya

İsrail, ABD'nin Filistin taleplerini yine reddetti

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD yönetiminin Filistin'e ait vergi gelirlerini Filistin yönetimine devretmesi yönündeki taleplerini reddettiği açıklamasını tekrarladı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 15:59 - Güncelleme:
İsrail, ABD'nin Filistin taleplerini yine reddetti
ABONE OL

Smotrich, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin vergilerin Filistinlilere teslim edilmesi yönündeki baskısına değindi.

Maliye Bakanı Smotrich, ABD yönetimi ve Başkan Joe Biden'ın İsrail'e verdiği destekten minnettar olduğunu ancak bakan olduğu sürece vergilerden Filistin yönetimine tek bir şekel bile aktarmayacağı mesajını yineledi.

Smotrich, daha önce de İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlayan saldırılardan bu yana geçen süredeki vergi gelirlerinin tamamını Filistin yönetimine devretmeyi reddetmişti.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi, 29 Aralık'ta "ABD yönetiminin son haftalarda İsrail hükümetine, alıkoyduğu Filistin vergi gelirlerini serbest bırakması için baskı yaptığını" yazmıştı.

İsrail, Filistin'in ithal ettiği malların gümrük vergilerini "Filistin yönetimi adına" topluyor ve Filistin'e ortalama aylık 190 milyon dolar ödeme yapıyor.

Kasım ayında Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye tahsis edilen miktarı keserek yaptığı ödemeyi (yaklaşık 162 milyon dolar) kabul etmeyerek İsrail'e iade etmişti.

Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara, ailelerine ve şehit ailelerine maddi yardım yapmasına itiraz eden İsrail yönetimi, 2018'de Filistinlilerin gümrük vergilerinden bir kısmını kesme hakkına ilişkin kanun çıkarmıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetiminin, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları, Filistin hazinesine aktarması gerekiyor.

  • Bezalel Smotrich
  • aşırı sağcı
  • vergi gelirleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.