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Dünya

İsrail ana muhalefet liderinden ''yasa dışı Yahudi yerleşimci'' çağrısına tepki

İsrail ana muhalefet lideri Lapid, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Griv'in partisi öncülüğünde düzenlediği, 'Gazze ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinin yeniden inşasına çağrı' konulu konferansa tepki gösterdi.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 02:35 - Güncelleme:
İsrail ana muhalefet liderinden ''yasa dışı Yahudi yerleşimci'' çağrısına tepki
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İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisinin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yasa dışı yerleşim yerlerinin yeniden inşasına çağrı yapmak için düzenlediği konferansı eleştirdi.

Lapid, X sosyal medya hesabından, söz konusu konferansa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, İsrail'e uluslararası çapta zarar veriyor ve muhtemel esir takası anlaşmasını baltalıyor. Bu konferans İsrail askerlerini tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid, "Konferansın düzenlenmesi korkunç bir sorumsuzluktan ibarettir. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu nitelikli değil, bu hükümet de nitelikli değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Netanyahu hükümeti, ülke tarihindeki en zararlı hükümettir" ifadesini kullanan Lapid, aşırı sağcı Ben-Gvir liderliğindeki partinin Netanyahu'nun partisi Likud'dan çok sayıda bakanın katılımıyla gerçekleştirdiği "çözüm konferansının, bir zamanlar ulusal kesimin kalbinde, şimdi ise çaresizce aşırılık yanlılarının gerisinde kalan Netanyahu ve partisi için yüz karası" olduğunu kaydetti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in partisinin öncülüğünde, 7 Ekim olaylarına cevaben, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Yahudi yerleşim yerleri kurulmasını teşvik etmek amacıyla Netanyahu hükümetinden bakanlar ile İsrail Meclis üyelerinin katılımıyla bir konferans düzenlenmişti.

Netanyahu hükümetinden 12 bakanın katıldığı konferansta, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kurulması savunulan yasa dışı yerleşim yerlerinin olduğu büyük bir harita sergilenmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce birçok kez, Gazze Şeridi'nde yeniden Yahudi yerleşim yerleri kurmanın halihazırda gerçekçi olmadığını ifade etmişti.

İsrail, Haziran 1967'de işgal ettiği Gazze Şeridi'nden 2005'te çekilerek bölgedeki Yahudi yerleşim yerlerini dağıtmıştı.

İsrailli 15 kuruluş, 11 Aralık 2023'te "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kontrolünü genişletmesi durumunda Gazze'deki yerleşim projelerine" hazırlık yapmak amacıyla bir konferans düzenlemişti. İsrailli bir müteahhitlik ve emlak şirketi de söz konusu "yerleşim yerlerindeki" konutlar için rezervasyon açmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu belirtiyor ve iki devletli çözümü baltaladığı gerekçesiyle İsrail'e yerleşim birimlerini durdurma çağrısı yapıyor.

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