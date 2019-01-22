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İsrail, Arrow 3 füze savunma sistemini test etti

İsrail, atmosfer dışındaki balistik füzelere karşı etkili Arrow 3 (Ok) isimli füze savunma sisteminin başarıyla test edildiğini duyurdu.

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İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, balistik füzelere karşı etkili Arrow 3 füze savunma sisteminin bu sabah erken saatlerde İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi ile ABD Füze Savunma Ajansı ortaklığında ülkenin orta kesiminde test edildiği bildirildi.

Atmosfer dışındaki balistik füzelere karşı etkili Arrow 3'ün belirlenen hedefi başarıyla imha ettiği belirtildi.

Savunma Bakanlığının açıklamasında başarıyla sonuçlanan denemenin İsrail'in bölgedeki mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı kendini savunmasına katkı sağlaması açısından "önemli bir kilometre taşı" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail geçen yıl şubatta da Arrow 3 füze savunma sistemini test etmiş ancak bu test sırasında herhangi bir hedef kullanılmamıştı.

ABD ile ortaklaşa geliştirilen Arrow 3 füze savunma sistemi balistik füzeleri imha etmek için kullanılacak.

Ridaniye Savaşı - Tarihte bugün 22 Ocak 1517

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