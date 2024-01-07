İsrail askeri Filistinli öğrencilerle alay etti! ''Sizi bombaladık. Artık asla mühendis olamayacaksınız''

İsrail askerlerinin çektiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, bir İsrail askeri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan ve İsrail güçleri tarafından bombalanan El-Ezher Üniversitesinin yıkıntıları arasında Filistinlilerle alay etti.

Paylaşılan görüntülerde bombalanan El-Ezher Üniversitesini gösteren bir İsrail askeri, "Gazze'de neden eğitim yok diyenlere. Onları bombaladık. Bu çok kötü. Bu şekilde artık asla mühendis olamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de neden eğitim yok diyenlere, onları bombaladık"



Gazze'de El Ezher Üniversitesi önünde "insani hayvanların okulu" notuyla çektiği videoyu paylaşan İsrail askeri, "Gazze'de neden eğitim yok diyenlere, onları bombaladık" diyerek çirkin söylemlerde bulundu. pic.twitter.com/oJBT4iNqnJ — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 6, 2024

Sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntüler, tepki topladı.

İSRAİL ASKERLERİ GAZZE'DE SİVİLLERİN EVLERİNİ ŞARKI SÖYLEYEREK YIKMIŞTI



İsrail askerleri daha önce de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Filistinli sivillere ait binaları buldozerlerle yıkarken şarkılar söyleyerek eğlenmişlerdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şehirdeki binaları buldozerlerle yıkan İsrail askerleri, evlerini yıktıkları Filistinlerle alay ederek şarkılar söylemişti.

Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerde iki asker, "Gazze tamamen yok edilmeli, orada tek bir kişi bile bırakılmamalı, onlar sadece hayvan." sözleriyle hatırlanan Eyal Golan sahne adlı İsrailli şarkıcıya hitap ederek, "Kardeşimiz Eyal Golan, tüm Han Yunus'u ve bu evi yok edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.