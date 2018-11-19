İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

Sabah saatlerinde Ramallah'ın batısındaki Dir Ebu Meşal beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, olaya tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermilerle müdahale etti. Filistinliler ise askerlere taş ve molotof kokteyli ile karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ın batısındaki Dir Ebu Meşal beldesinde gerçek mermilerle yaralanan 4 Filistinlinin Salfit Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İsrail askerleri sık sık aranan kişilere yönelik operasyon gerekçesiyle Filistin beldelerine baskınlar düzenliyor